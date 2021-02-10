أفغانستان: مقتل وإصابة 7 أشخاص في 3 انفجارات منفصلة بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم (الأربعاء) مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في ثلاثة انفجارات منفصلة وقعت بالعاصمة كابول.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، إن الانفجار الأول استهدف سيارة تابعة للشرطة في منطقة "باجمان" في كابول، وإنه لم يسفرعن وقوع إصابات.

وأضافت أن الانفجار الثاني وقع أثناء مرور سيارة في منطقة "قواي مرزاك" بوسط كابول، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص ذلك في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر بأن السيارة تابعة لوزارة العمل.

وأشارت الشرطة إلى أن انفجارا آخر استهدف سيارة في منطقة "براقي" بوسط كابول وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذه الانفجارات حتى الآن.