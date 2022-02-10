رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو لإفريقيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو (171 مليار دولار) لإفريقيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الخميس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الخميس، تعتبر الخطة جزءًا من مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى حشد استثمارات تصل إلى 300 مليار يورو (340 مليار دولار) للبنية التحتية العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن برنامج «فريق أوروبا» الذي أطلق مؤخراً مبادرة كبرى لدعم رواد الأعمال، وخصص 4.6 مليار يورو لمساعدة الشباب الأفارقة على تحقيق أحلامهم وتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة وخلق فرص العمل في قطاعات المستقبل.

وقالت فون دير لاين، التي تزور السنغال حالياً، إن أوروبا موجودة لدعم المبادرات الأفريقية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتعزيز وصول القارة السمراء إلى قطاعات المستقبل، والقطاعات المبتكرة وتحول الطاقة وقطاعات مثل إعادة التدوير والرقمنة.