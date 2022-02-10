تقارير عن تعرض رئيس الحكومة الليبية لمحاولة اغتيال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدّثت وسائل إعلام ونشطاء وصحفيون مقربون من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة فجر اليوم الخميس، عن تعرض الأخير لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس، حسبما أفاد موقع "أخبار ليبيا".

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو وزارة الداخلية حول ذلك.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية، نشر المصور الخاص للدبيبة مقطع لسيارات مسلحة ومدرعة تجوب وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب التقارير عن تعرض سيارته لإطلاق نار.

ويعتزم مجلس النواب اليوم الخميس التصويت على اختيار رئيس للحكومة لخلافة الدبيبة من بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.