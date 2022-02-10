البنك المركزي الهندي يبقي معدل الفائدة الرئيسي عند 4%

أبقى البنك المركزي الهندي على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه القياسي المنخفض، كما أبقى على موقفه المالي "التيسيري"، حيث تشير تقديرات صناع السياسة إلى أن التعافي الجاري يحتاج إلى دعم مستمر.

وقررت لجنة السياسة النقدية لـ"بنك الاحتياطي الهندي"، بقيادة المحافظ شاكتيكانتا داس، بالإجماع الإبقاء على الفائدة على إعادة الشراء عند 4%.

كما أبقى البنك الفائدة على إعادة الشراء المعاكس عند 35ر3%، رغم توقعات برفعها إلى 55ر3%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بأغلبية خمسة أصوات إلى واحد المضي في الموقف التيسيري طالما كان ذلك ضروريا لتنشيط النمو والحفاظ على استدامته ومواصلة التخفيف من تداعيات كورونا على الاقتصاد، مع ضمان الإبقاء على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

وتوقع البنك أن يصل التضخم الرئيسي إلى ذروته في ربع مارس من العام المالي 2021-2022.

وأبقى البنك على توقعاته للتضخم في العام المالي 2022 عند 3ر5%.