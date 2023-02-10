تعليم البحيرة: جميع المدارس جاهزة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جاهزية جميع مدارس الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى انتهاء أعمال الصيانة البسيطة وتجميل المدارس وتزيينها لاستقبال طلابها، مشيرا إلى التشديد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتنفيذ خطة متابعة ميدانية لكل المدارس من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات، بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية المركزية وتفعيل غرفة العمليات بالمديرية وتواصلها الدائم مع غرف العمليات الفرعية وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية والجداول المدرسية وجداول الإشراف.

ولفت إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة العملية التعليمية مع بداية اليوم الأول وحضور طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري وضرورة أن يتضمن برنامج الإذاعة المدرسية توعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية والإجراءات التي يجب اتباعها فى حالة حدوث أي طوارئ والتدريب على خطط الإخلاء، بجانب توعيتهم من خلال ندوات التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس ومتابعة تسليم الطلاب للكتب المدرسية وتسجيل الغياب اليومي بالمدارس وتكثيف أعمال النظافة العامة وإزالة آثار الأمطار والرواكد من محيط المدارس واتخاذ الاحتياطات الأمنية للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلاب.

كما تم التنبيه على موجهي عموم المواد الدراسية بتقديم تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل لوضع تقييم لنقاط القوة والضعف وتم التأكيد على تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد .

ووجه الديب، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية من خلال جولاتهم الميدانية على المدارس بضرورة إبراز النماذج الناجحة بالمدارس وعمل نشاط مجمع لكل إدارة وتفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية المنفذة في شتى المجالات لتنمية الوعي الوطني لدى النشء، ومتابعة تلقي طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية وحسن استقبال أولياء الأمور والتعاون معهم، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.