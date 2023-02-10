يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة ولرتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 9

6 أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 18 9

دمياط 17 10

بورسعيد 17 9

الإسماعيلية 18 9

السويس 17 9

العريش 17 8

رفح 17 8

رأس سدر 19 10

نخل 14 2

كاترين 13 1-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 16 9

السلوم 18 8

سيوة 18 3

رأس غارب 22 11

الغردقة 23 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 19 7

بني سويف 19 8

المنيا 20 7

أسيوط 21 7

سوهاج 23 7

قنا 23 9

الأقصر 24 9

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 7

أبوسمبل 24 14