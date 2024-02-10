 زيلينسكي يطالب بمزيد من المساعدات الأمريكية خلال لقاء مع مشرعين من واشنطن - بوابة الشروق
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زيلينسكي يطالب بمزيد من المساعدات الأمريكية خلال لقاء مع مشرعين من واشنطن

د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 9:10 ص
طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بمزيد من المليارات من المساعدات الأمريكية لتعزيز قدرات الدفاع لدى كييف، وذلك خلال لقاء مع مشرعين من واشنطن.

وقال زيلينسكي، في كييف، مساء الجمعة: "أنا مقتنع أن الكونجرس سيتخذ القرار لدعم أوكرانيا بالمساعدات اللازمة. سيقوي هذا دفاعنا".

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للمحادثة مع أعضاء مجلس النواب الأمريكي على موقع "إكس".

وقد أوقف المجلس المساعدات، حيث أبلغ الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهوريين بأنه لا يرغب في تمرير المساعدات، التي تم ربط تمريرها بقانون بشأن الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي "لا يمكن أن نسمح بانتشار الحرب والشر الروسي".

وخلال كلمته التلفزيونية المسائية، تحدث زيلينسكي عن الحاجة إلى أسلحة طويلة المدى، "خاصة صواريخ (اتاكمز) التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، والتي للأسف، لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأنها".

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