مسئول أمريكي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة في غزة منذ 7 أكتوبر

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن نائب مستشار الأمن القومي، جون فاينر، أن واشنطن ارتكبت "أخطاء في الاستجابة للأزمة (في غزة) منذ 7 أكتوبر الماضي".

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، أضاف فاينر أنه "كان على إدارة بايدن الإسراع في إدانة تصريحات إسرائيلية شبهت الفلسطينيين بالحيوانات"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد أنه "لا ثقة بحكومة إسرائيل الحالية ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات جادة بشأن حل الدولتين".

وأمس الجمعة، قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تُذَكِّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، أن المسئولين الأمريكيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة، مضيفة: "أكدوا مجدداً استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".

وأضافت جان بيير: "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكننا نوضح علناً المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".