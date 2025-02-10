إسبانيا تشارك في المهرجان السنوي للرسوم المتحركة في مصر «أنيماتيكس»

تشارك إسبانيا هذا العام في مهرجان ”أنيماتيكس“ الذي يقام في خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في هذه الدورة الخامسة، سيتم عرض الفيلمين الإسبانيين ”فراشات سوداء “ من إخراج ديفيد باوت و”هيفيز تيرنوس“ من إخراج كارلوس بيريز ريتشي وجوان توماس مونفورت.

فيلم ”فراشات سوداء“ هو فيلم رسوم متحركة يحملنا في رحلة من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا نحو مستقبل غامض للبشرية.

يؤثر التغير المناخي على حياة تانيت وفاليريا وشايلا، ثلاث نساء من مناطق مختلفة للغاية من الكوكب، ولكن هناك شيء مشترك بينهن: يفقدن ثلاثتهن كل شيء بسبب تأثير الاحتباس الحراري ويضطررن إلى الهجرة.

يحكي فيلم ”هيفيز تيرنوس“ قصة صداقة بين مراهقين اثنين: خوانخو، الصبي المصاب بالربو الذي عاش محميًا من قبل عائلته إلى حد الاختناق، وميكيل الذي ينتمي إلى عائلة ذات أب غائب. يجد الصبيان من برشلونة عام 1991 ملجأ في صداقتهما وفي موسيقى الهيفي ميتال من العالم الرمادي الذي يعيشان فيه. الفيلم مقتبس عن مسلسل يحمل نفس الاسم للكاتب خوانجو سايز.

أحد المخرجين المشاركين في فيلم ”هيفيز تيرنوس“، كارلوس بيريز ريتشي، سيكون متواجدا في مصر خلال الفترة ما بين 19 و26 فبراير الجاري للمشاركة في لجنة تحكيم أنيماتيكس وتقديم ورشة عمل.

كارلوس بيريز ريتشي هو مخرج وكاتب سيناريو إسباني معروف بأدواره في فيلمي ”الحب الحائر“ (2011) و”تيرسير جرادو“ (2015)، وشارك كممثل في فيلمين وأخرج ستة أفلام. رُشّح فيلمه ” هيفيز تيرنوس“ لجائزة أفضل فيلم في مهرجان سيتجيس السينمائي (2023) وفي جوائز أكاديمية السينما الكاتالونية "جاودي".

بالإضافة إلى ذلك، سيحضر المهرجان أيضًا خوانخو سايز، رسام الكاريكاتير والرسوم المتحركة الإسباني الذي أنتج مسلسل ” هيفيز تيرنوس “عام 2018، كما أنتج خوانخو مسلسلين آخرين للرسوم المتحركة من بينها ”أروث باسادو“ الذي فاز بجائزة أونداس في عام 2010، وقد تم إنتاجه لثلاثة مواسم. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن مارك بوجا، المنتج وأحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل، سيحضر المهرجان أيضًا.

أنيماتيكس هو أكبر حدث سنوي للرسوم المتحركة في مصر، تأسس عام 2020 بهدف الجمع بين جميع الفنانين العاملين في صناعة الرسوم المتحركة في مصر. يهدف إلى أن يكون بمثابة منصة مركزية للرسوم المتحركة في مصر ومساحة لعرض جميع جوانب ومكونات فنون الرسوم المتحركة من أجل تسهيل التواصل بين هذه المكونات المختلفة مع تعزيز مجال فن الرسوم المتحركة في مصر على المستوى الدولي.