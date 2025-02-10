وزير الطاقة الإسرائيلي: لدى الدول العربية أراضي شاسعة يمكن إقامة دولة فلسطينية بها

• تواصل التصريحات الاستفزازية من مسئوليين إسرائيلين لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي العربية

واصل وزراء حكومة نتياهو التصريحات الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في الدول العربية، حيث قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: "هناك دول عربية ذات أراض شاسعة، ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها، ومن يريد إقامة دولة فلسطينية يمكنه القيام بذلك في بلده".

وأكد كوهين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي بشأن إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أراضي دول عربية، "نحن لا نعارض ذلك".

تأتي تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعدما اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن يقيم الفلسطينيون دولتهم في المملكة العربية السعودية بدلا من وطنهم، رافضا أي فكرة عن السيادة الفلسطينية.

وقال: "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية؛ لديهم الكثير من الأراضي هناك".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في تصريحات الأسبوع الماضي أن واشنطن "ستتولى" غزة وتعيد توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى بموجب خطة إعادة تطوير غير عادية، زعم أنها قد تحول غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقوبل اقتراح ترامب بإدانات واسعة النطاق من الفلسطينيين والدول العربية، والعديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

ورفض بيان لوزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، ما وصفته بـ"ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة".

واعتبرت مصر أن "التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات، ومؤسسات تعليمية، ومحطات كهرباء، ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين".

وأكدت مصر "رفضها التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروع، كما تؤكد التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، بحسب بيان وزارة الخارجية.