الإكوادور: نوبوا وجونزاليس في طريقهما لخوض جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

سوف تختار الإكوادور رئيسها المقبل عبر جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن حصل الرئيس المحافظ الحالي دانيال نوبوا والمحامية اليسارية، لويس جونزاليس على ما يكفي من الأصوات يوم الأحد للتفوق على 14 مرشحا آخرين.

وستكون هذه المنافسة تكرارا للانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي منحت نوبوا رئاسة استمرت 16 شهرا.

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في 13 أبريل/نيسان المقبل.

ويتنافس نوبوا وجونزاليس على ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، ويعدان الناخبين بتقليص الأنشطة الإجرامية المنتشرة التي قلبت حياتهم رأسا على عقب قبل أربع سنوات.

وكان نوبوا، وريث ثروة تم بناؤها من تجارة الموز، وجونزاليس، المتدربة على يد أقوى رئيس للإكوادور في هذا القرن، هما المتصدران الواضحان قبل الانتخابات.

وأظهرت الأرقام التي نشرها المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور أنه مع فرز 80% من الأصوات، حصل نوبوا على أكثر من 71ر3 مليون صوت، أي 43ر44 %، بينما حصلت جونزاليس على أكثر من 69ر3 مليون صوت، أي 17ر44%. وتخلف المرشحون الـ 14 الآخرون في السباق عنهما بفارق كبير.