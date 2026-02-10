زوجة المستشار الألماني تسقط في أثناء جولة بالدراجة مع زوجها بغرب ألمانيا

تعرضت شارلوته ميرتس، زوجة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لسقوط أثناء جولة بالدراجة مع زوجها في مدينة آرنسبرج بمنطقة زاورلاند غربي ألمانيا.

وعلى إثر ذلك نُقلت بعد ظهر يوم السبت الماضي إلى المستشفى. وأكدت متحدثة باسم الحكومة هذا الأمر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المتحدثة: "وبفضل ارتدائها خوذة واقية، لم تتعرض لإصابات خطيرة، وتم السماح لها بمغادرة المستشفى بعد فترة قصيرة من المراقبة".

وأكدت أن "المستشار الاتحادي كان إلى جانبها طوال الوقت".

وفي اليوم التالي (أول أمس الأحد)، انطلق فريدريش ميرتس، مجددًا في جولة بالدراجة، وتوقف في مقهى على نهر الرور في مسقط رأسه آرنسبرج.

وفي تصريحات لصحيفة "فيستفالن بوست"، قال صاحب المقهى، إن المستشار الألماني:"كان يريد فقط أن يشرب بيرة في هدوء، وقد فعل ذلك".

وأضاف أن زبائن عدة كانوا يأتون مرارًا من أجل التقاط صور مع المستشار.

ونشر المقهى على فيسبوك صورة سيلفي لنادل مع ميرتس.