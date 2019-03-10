عودة الحركة بشوارع وسط العاصمة البريطانية بعد إغلاقها بسبب «مركبة مشتبه بها»

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم السبت، عودة الحركة في الشوارع المحيطة بغرفتي البرلمان في وسط العاصمة لندن، بعد إغلاقها أكثر من ساعة نتيجة تحذير أمني عقب العثور على "مركبة مشتبه بها".

كانت عناصر الشرطة البريطانية قد طوّقت عددا من الشوارع المحيطة بمقر البرلمان وجسر ويستمنستر وحاجز فيكتوريا في وسط لندن وأغلقتهما أمام السيارات والمارة، فيما تفحّص ضباط مسلحون المنطقة والمركبة، وتحدث شهود عيان عن سماع أصوات "فرقعة عالية"، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه عقب مرور أكثر من ساعة و20 دقيقة على صدور التحذير الأمني، أعلنت شرطة العاصمة أن الشاحنة لم تعد مشتبها بها، وأعيد فتح الطرق مجددا.

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