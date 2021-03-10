دورتموند يتعادل مع إشبيلية ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه أشبيلية الإسباني 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من البطولة.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 35 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل يوسف النصيري هدفين لأشبيلية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان دورتموند فاز بمباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 3 / 2 ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 / 4.

وتأهل دورتموند لهذا الدور عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، فيما تأهل أشبيلية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.