 النائب الليبي محمد الرعيض: تم تغيير 3 وزراء قبل منح الثقة للحكومة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 مارس 2021 5:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

النائب الليبي محمد الرعيض: تم تغيير 3 وزراء قبل منح الثقة للحكومة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 5:46 م
قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض "إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قام اليوم الأربعاء بتغيير ثلاث حقائب وزارية قبل التصويت على منح الثقة لحكومته الذي تم في جلسة اليوم".

وكشف الرعيض في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)،عن الحقائب الثلاث، مبينا أن الدبيبة سمى "نجلاء المنقوش" وزيرا للخارجية، وقام بتغيير شاغل منصب وزير الاقتصاد التي منحت أمس لـ"عمر تنتوش"، ليقوم اليوم بتسمية "محمد الحويج" بديلا عنه .

كما قام الدبيبة بشطب اسم "كامل الحاسي" من وزارة التخطيط واستبدله ب "فاخر أبو فرنه".

وأكد الرعيض استمرار رئيس الحكومة في شغل منصب وزير الدفاع لحين الوصول لتفاهم حول الوزارة. 

وأشار الرعيض إلى تحديد البرلمان يوم الاثنين القادم موعدا لجلسة أداء اليمين القانونية للحكومة في جلسة ستعقد بمدينة بنغازي "المقر الدائم للبرلمان".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك