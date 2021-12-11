بريطانيا تضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ضم 7 رجال أعمال روس بارزين إلى قائمة العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بينهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش، ورئيس شركة «روس نفط» إيجور سيتشين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، أنه «تم فرض عقوبات على 7 رجال أعمال روس من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب الأزمة الأوكرانية بينهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش».

وأشارت إلى «تجميد كل ممتلكات مالك تشيلسي، وتم حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، بجانب حظر السفر والتنقل»، متابعة: أن «رئيس شركة روسنفط أيجور سيتشين، ورجال الأعمال البارز أوليج ديريباسكا، تعرضوا لنفس العقوبات أيضا».

وأوضح البيان، أن نادي تشيلسي لكرة القدم يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، قائلا: «سيبقى الترخيص قيد المراجعة المستمرة وسنعمل عن كثب مع سلطات كرة القدم».

وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم، بينما تقول روسيا إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات، التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

وبدأ الاجتماع بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، صباح اليوم الخميس، بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بعد أن أجرى تشاوش أوغلو، في وقت سابق اليوم، لقاء منفصلا مع كل من كوليبا ولافروف.

وهذا أول لقاء على المستوى الوزاري بين موسكو وكييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين، وسبقته ثلاث جولات من المفاوضات بين وفدي الطرفين في أراضي بيلاروس.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت ما مجموعه 2911 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي.

وصرحت هيئة الأركان الأوكرانية، بمقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، منذ إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العملية العسكرية الخاصة في كييف، موضحة أن خسائر الروس تضمنت 335 دبابة، و1105 مركبات قتالية، و29 سلاحًا مضادًا للطائرات، و81 طائرة هليكوبتر.