زوج أنيسة حسونة مبديا سعادته بتكريمها في يوم المرأة: حضن العائلة

عبر شريف ناجي زوج الكاتبة أنيسة حسونة، عن سعادته بتكريمها من قِبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية المرأة المصرية بمناسبة يومهن العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على شاشة "النهار"، مساء الخميس: "أنيسة بكل حاجة فيها مش بشكل ولا شعر ولا لبس إنسانة فوق الوصف".

وتمنى شريف، لزوجته أن تحقق كل ما تتمناه، وذكر: "أنا سعيد وفخور جدًا بها لأنها استحقت التكريم ولها الكثير من الأشياء التي تُكرَّم عليها ليس فقط بسبب جهودها في العمل الأهلي".

وأضاف: "(أنيسة) محتضنة العائلة بأكملها.. من الأحفاد ليا لإخواتها لإخواتي.. هي حضن العائلة بأكملها".

وأشار إلى أنّها في ليلة التكريم، كانت مُحبطة من بعض المنغصات من المرض، فعندما علمت بخبر تكريمها قالت "سبحان الله .. هيكرموني ليه وعلى إيه"، وتابع: "المعنويات بدأت من القاع لغاية لما وشها نوَّر لإنها مكنتش مصدقة نفسها إن ربنا باعتلها حاجة في لحظة هي كانت محبطة جدًا".

وكانت السيدة انتصار السيسي، قد كرّمت عددًا من النماذج النسائية، بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد آخر من النماذج النسائية الناجحة.