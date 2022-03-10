تيجيس يغيب عن دورتموند حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن مهاجمه شتيفن تيجيس تعرض لإصابة بكسر في الكاحل خلال التدريبات وسيغيب عن الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وأوضح دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، أن تيجيس /23 عاما/ تعرض للإصابة أمس الأربعاء دون تدخل من أي لاعب، وسيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف النادي :"هذا يعني أن موسم 2021/2022 انتهى للأسف بالنسبة لشتيفن تيجيس. نتمنى له كل التوفيق والتعافي السريع."

وشارك تيجيس في 15 مباراة هذا الموسم، وقد حصل على فرصته إثر إصابة نجم هجوم الفريق إيرلينج هالاند.

وجاءت إصابة تيجيس لتزيد معاناة المدير الفني ماركو روزه الذي يفتقد بالفعل جهود ستة لاعبين في الدفاع وحده قبل المباراة المقررة أمام أرمينيا بيليفيلد يوم الأحد المقبل.

ويغيب عن دفاع بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز ورافاييل جيريرو ومانويل أكانجي ودان-أكسيل زاجادو وتوماس مونيير وماتيو موري.