أول تعليق من مدرب النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية

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أبدى الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، أسفه لخسارة فريقه أمام الاتحاد صفر/1، مساء الخميس، ضمن منافسات المرحلة 20 من دوري روشن السعودي، لكنه حاول التركيز على الإيجابيات.

وقال جارسيا: "نحن محبطون لأننا لا نستحق الخسارة".

وأضاف: "الاتحاد سجل الهدف بالطريقة التي يرغب فيها من خلال الهجمة المرتدة. الدوري لازال طويلا،و نحن الآن خلف الاتحاد بنقطة".

وتابع: "أنا سعيد بالفريق، لعبنا في ملعب صعب أمام جمهور كبير، ورغم ذلك فإننا أظهرنا شخصية رائعة"

. وبعد المباراة، خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا من ملعب "الجوهرة المشعة".

وظهرت علامات الغضب على رونالدو بعد المباراة تأثرًا بالهزيمة التي أفقدت الفريق الصدارة.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطة خلف الاتحاد المتصدر.