بدء عزاء والدة الإعلامية دينا رامز بمسجد الحامدية الشاذلية

بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامية دينا رامز داخل مسجد الحامدية الشاذلية، واستقبل الإعلامي طارق علام العزاء، وكان أول الحاضرين الفنان إسماعيل فرغلي.

كانت جنازة والدة الإعلامية دينا رامز "حماة" الإعلامي طارق علام قد شيعت أمس من مسجد مصطفى محمود، لمثواها الأخير، وشارك في الجنازة الفنان محمد صلاح آدم، والإعلامية شافكي المنيري التى رافقت دينا رامز، وتواجد الإعلامي طارق علام والذي ساند زوجته في رحيل والدتها.



دينا رامز هي إعلامية مصرية، بدأت عملها الإعلامي بالتليفزيون المصري وحققت شهرة من خلال برنامج "بدون مونتاج"، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بعدة قنوات فضائية، وعادت مرة أخرى للتليفزيون المصري وتولت رئاسة قناة "نايل لايف" لفترة سابقة.