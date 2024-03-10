نشر جنود الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو لعملية قتل مسن فلسطيني أعزل أثناء اقتحام منزل شمال غزة.

وخلال الفيديو، اعترف جندي إسرائيلي، بقتل المسن الأعزل الذي لا يحمل سلاحا، ويشير بيديه الفارغتين لتأكيد ذلك وهو ما يعد مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني.

• ماذا يقول القانون الدولي؟

ويحظر القانون الدولي، قتل المدنيين في الحروب حتى أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القتال.

وتنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 على ما يا يلي:

في حالة أي نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

(ب) أخذ الرهائن.

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الهدف الأسمى من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين، والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.