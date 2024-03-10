في لفتة إنسانية، أعلن عمدة مدينة ليون الفرنسية، أنه سيوقف جزءا من أعمال إعادة التطوير في المنطقة، طيلة شهر رمضان الذي يبدأ الأحد.



وأصدر عمدة مدينة ليون حريجوري دوسيه، القرار خلال زيارة لأحد مواقع البناء لتجديد المدينة يوم الجمعة، قائلاً: "من أجل السماح للعديد من المسلمين وغيرهم من الأشخاص بالتجول بسلام في المدينة والوصول بسهولة أكبر إلى السوق الرمضانية الموجود في ساحة المدينة وفي المحلات التجارية في شارع بول بيرت، سنرجأ أعمال الترميم خلال شهر رمضان".



وأضاف: "هذا أيضاً من أجل احتياطات سلامة للعمال والمشاة لتجنب وقوع حادث في موقع البناء"، بحسب مجلة "ليون ماج" المحلية الفرنسية.



ووفقاً للقرار، فإنه "سيتم استئناف العمل في شارع بول بيرت في أبريل، بمجرد انتهاء شهر رمضان، في حين لا يزال من الممكن إجراء تحسينات صغيرة في الشوارع المجاورة أو البعيدة".



وقالت المجلة الفرنسية، إنها ليست المرة الأولى التي تستسلم فيها مدينة ليون للتقاليد المحلية، ففي العام الماضي، أتاحت إدارة البلدية سوق للمنتجات الرمضانية.