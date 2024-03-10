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رئيس الوزراء البريطاني يدرس فرض قيود على الرعاية الاجتماعية

(لندن - د ب أ)
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 5:12 م
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، إنه يدرس فرض قيود على الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل سعي الحكومة لإجراء مزيد من التخفيضات الضريبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوناك تأكيده، خلال المقابلة، على هدف حزب المحافظين المتمثل في إلغاء أقساط الضمان الوطني، بعد أن خفض وزير الخزانة جيريمي هانت الأسبوع الماضي الضريبة المفروضة على الرواتب بمقدار نقطتين مئويتين، بالإضافة إلى خفض مماثل تم الإعلان عنه في الخريف.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سوناك قوله: "نريد إنهاء هذا الازدواج الضريبي في ممارسات العمل، فكل هذه الأموال تذهب في النهاية إلى نفس الوعاء لتمويل خدمات عامة".

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