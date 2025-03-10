استشاري تغذية يُحذر من الإفطار على العصائر: يقلل الأكسجين في المخ

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية، إن تناول المشروبات التي تحتوي على سكر بكثرة أو حلويات يؤدي إلى حدوث حالة من الصدمة للجسم، وبالتالي يرتفع السكر، وفي هذه الحالة يقوم البنكرياس بإنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، مما يؤدي إلى حالة من الهبوط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، المذاع على فضائية «الشمس»، أن الإنسان عليه أن يتناول البروتين والنشويات والسلطة، ولكن بكميات ليست كبيرة، وبعد الانتهاء من الطعام لا يجب تناول الحلويات بصورة مباشرة، موضحًا أن تناول الحلويات يجب أن يكون بعد صلاة التراويح.

وأوضح أن أشهر نوع شوكولاتة مكتوب عليه خام وصحي، ومرفوع عليه الآن كمية كبيرة من القضايا في الولايات المتحدة، لأن هذه الشوكولاتة مكتوبة عليها صحي، وهي غير صحية، ولذلك الكثير من الشركات لا تكتب كلمة صحي على المنتجات، لأن هذا قد يؤدي إلى دفع المزيد من الغرامات.

وشدد أن السحور وجبة مهمة، ولكن لا يجب تناول الطعام والنوم بصورة مباشرة، معقبًا: «حاول تأكل قبل النوم بساعتين عشان تعرف تنام»، موضحا أن السحور يتدرج من شخص لآخر على حسب الصحة، ويتدرج من أول تناول الفاكهة والزبادي، والموز والزبادي، والفول والسلطة، والبيض والسلطة، وتناول رغيف مع سلطة مع زبادي.

وذكر أن عدم تناول السحور سيؤدي إلى حالة من الإرهاق طوال اليوم، موضحا أن وضع الكركم بمفرده على الطعام يؤدي إلى قتل البكتريا الضارة، وزيادة البكتريا النافعة، أما وضع الفلفل الأسود مع الكركم فهذا يزيد من سرعة امتصاصه، وهذا يُساهم في فقدان القيمة الغذائية للكركم.

ونوه أن الإنسان يجب أن يبتعد عن الطعام المصنع، لأنه غير مفيد، معقبًا: «مفيش حد أشطر من ربنا، وعلينا أن نتناول الطعام الطبيعي غير المصنع».

ولفت إلى أن الإنسان عليه أن يتناول السلطة بصورة مضاعفة للنشويات خاصة في شهر رمضان، معقبًا: «عايز تأكل طبق رز كل، بس بجانبه طبقين سلطة»، موضحا أن هناك ضرورة للتوقف عند تناول الطعام عند الشعور بأول درجة من الملاء، لأن المعدة تكره فكرة الامتلاء بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن البعض يتناول الطعام بكثرة، وهذا يؤدي إلى ذهاب الدم بصورة كبيرة إلى المعدة لهضم الطعام، وبالتالي ينخفض الأوكسيجين الذي سيذهب إلى المخ والرغبة في النوم.