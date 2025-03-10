إحالة مخالفين ضبطوا بكميات من الألعاب النارية إلى النيابة العامة في أسوان

كشف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن إحالة المخالفين الذين تم ضبط كميات من الألعاب النارية بحوزتهم سواء داخل المحلات أو المخازن، للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع تحريز المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحليات والتموين وشرطة المرافق والأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية أثمرت عن ضبط 200 كيلو من الألعاب النارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، فضلاً عن غلق وتشميع العديد من المحلات التي تم ضبطها بالتوزيع والبيع لهذه الألعاب.

وشدد "كمال"، على كل الجهات بضرورة تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها للاستمرار في تنظيم الحملات المتتالية على مختلف المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية؛ للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكل أشكالها للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.