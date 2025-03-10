وائل رياض: تجربة منتخب المحليين يجب أن تستمر

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وصف وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تجربة الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بالجيدة رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا وتوديع التصفيات مبكرا.

ودع منتخب مصر، التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للمحليين، بعد تعادله ذهابا 1-1 أمام جنوب أفريقيا، والخسارة على ملعبه في مباراة الإياب 1-3.

أكد وائل رياض عبر قناة «أون سبورت»، أن التجربة يجب أن تستمر، ويكون اعتمادها على لاعبي دوري القسم الثاني، لمنحهم الفرصة باستمرار وصقل خبراتهم.

أضاف رياض أن قائمة منتخب جنوب أفريقيا للمحليين تضم لاعبين دوليين، موجها الشكر للاعبي منتخب مصر على ما قدموه في المباراتين.

أتم وائل رياض بالتأكيد على أن منتخب مصر كان يجب أن يشارك، تجنبا لأي عقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الفراعنة سيظهرون بصورة أفضل مع تكرار المشاركة في التصفيات.