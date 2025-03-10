قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه مظلوم في أجره الذي يتقاضاه، معبرًا عن استيائه من عدم تناسب الأجور التي يتقاضاها المؤلفون مع حجم المجهود الذي يبذلونه في كتابة الأعمال الدرامية والسينمائية.

وأكد "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يكتفي بكتابة السيناريو فقط، بل يشارك في عملية التصوير ويتابع تفاصيل تنفيذ العمل، مما يستدعي أن يكون أجره أعلى مما يحصل عليه حاليًا، متابعًا: "أجور المؤلفين لا تتحرك مع التغيرات التي تشهدها الأسعار في مختلف المجالات، رغم الجهد الكبير الذي نبذله في تقديم أعمال متميزة".

وأشار إلى أن لكل فنان وممثل تجربته وثقافته التي تؤثر على العمل الفني، مؤكدًا أن ملاحظات الفنانين واقتراحاتهم قد تساهم في نجاح العمل، لكنه يرفض تمامًا فرض أي نص عليه أو التدخل في رؤيته كمؤلف، موضحًا أن لكل فنان وممثل تجربته الشخصية وثقافته ومشواره الفني.