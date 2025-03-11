ثوران بركان النار في جواتيمالا يدفع السلطات إلى إجلاء 300 أسرة

ثار بركان النار في جواتيمالا، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 300 أسرة وإصدار تحذير من أن 30 ألف شخص آخرين في المنطقة قد يكونون في خطر.

وبدأ ثوران البركان خلال الليل، ولا يوجد تقرير فوري عن إصابات. ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وكان آخر ثوران للبركان في يونيو 2023.

وأطلق البركان الغاز والرماد إلى السماء اليوم الاثنين، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في المنطقة المجاورة وطريق رئيسي يربط المجتمعات.

وقالت كلودين أوجالدي، سكرتيرة وكالة الكوارث، "نحو 30 ألف شخص عرضة للخطر في هذه المناطق ونحن نحاول إجلاءهم أو مطالبتهم بإخلاء منازلهم".

ويعد الخطر الأكبر من البركان هو الانهيار الطيني البركاني، وهو عبارة عن خليط من الرماد والصخور والطين والحطام، والذي يمكن أن يدفن بلدات بأكملها.

وكان ثوران البركان عام 2018 قد أودى بحياة 194 شخصا وفقدان 234 شخصا آخرين.