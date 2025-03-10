حماس: الجانب الأمريكي لم يثر أي إملاءات علينا خلال اللقاءات المشتركة

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الجانب الأمريكي لم يثر أي إملاءات على الحركة خلال اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، الأحد، أن الحديث تناول قضية الأسرى وتحديدًا المحتجزين الأمريكيين مع العمل على كيفية حل هذه القضية.

وأوضح أنّ المحادثات تناولت كيفية دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق بنوده باعتبار أن الولايات المتحدة ضامن أساسي لهذا المسار وجزء من جهود التوصل إليه.

ولفت إلى أن التواصل مع الإدارة الأمريكية ركز على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وكيفية إنجاز هذا الأمر.

وكان آدم بوهلر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرهائن، قد وصف المحادثات مع حركة حماس بأنها مفيدة للغاية، ونقطة انطلاق لتقييم "الهدف النهائي" الواقعي الذي تسعى الحركة إلى تحقيقه.

وأضاف: «أعتقد أن هناك أملا، ويمكن أن ترى شيئا مثل هدنة طويلة الأمد، حيث يتم الإفراج عن الرهائن، وتضع حماس أسلحتها، وأعتقد أن هذا واقع قريب جدًا».