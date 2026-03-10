تموين القليوبية تتابع سير العمل داخل محطات الوقود بعد تحريك أسعار الوقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتابع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، برئاسة تامر صلاح مختار، مدير مديرية تموين القليوبية، سير العمل داخل محطات الوقود بجميع مراكز المحافظة بعد تحريك أسعار الوقود.

وأوضحت مديرية تموين القليوبية، في بيان لها، أن الحالة العامة بمحطات الوقود مستقرة، مؤكدة توافر المواد البترولية بصورة طبيعية بمختلف المراكز.

من جانبه أكد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير العمل ورصد أي سلبيات، مشيرًا إلى أن مديري الإدارات يتابعون سير العمل داخل محطات الوقود بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أنه تم تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، وشملت الزيادة:

• بنزين 95 "24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا".

• بنزين 92 "22.25 جنيه للتر بدلًا من 19.25 جنيه".

• بنزين 80 "20.75 جنيه للتر بدلًا من 17.75 جنيه".

• السولار "20.5 جنيه للتر بدلًا من 17.5 جنيه".

• أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا، و25 كجم إلى 550 جنيهًا.

• غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر بدلًا من 10 جنيهات.

يأتي القرار نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البترول عالميًا وتكاليف الشحن والتأمين، استمراراً لجهود الدولة فى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات الطاقة بالسوق المحلي.