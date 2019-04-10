«ماكواير جروب» تستحوذ على أصول قيمتها 12 مليار دولار من «فورسترز»

أعلن قطاع الاستثمار في مجموعة "ماكواير جروب" الأسترالية موافقته على شراء شركة أمريكية تمتلك أصولا بقيمة 3ر12 مليار دولار من شركة "فورسترز فاينانشال"، التي تسعى إلى التركيز على نشاطها في مجال التأمين على الحياة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فورسترز" تبيع حاليا شركة وساطة مالية أمريكية تمتلك 40 فرعًا إلى شركة "سيتيرا فاينانشال جروب" الموجود مقرها في مدينة "تورنتو" الكندية.

ووفقًا للصفقة ستستحوذ "ماكواير إنفستمنت مانجمت" التي تدير أصولا قيمتها 5ر234 مليار دولار منها صناديق الاستثمار "ديلاور فاندز" حتى نهاية 2018، على شركة "فرست إنفستورز" لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة. كما ستتولى شركة "ماكواير إنفستمنت مانجمنت" التابعة لمجموعة "ماكواير جروب" الموجود مقرها في مدينة سيدني الأسترالية إدارة جزء من الحسابات العامة لمجموعة "فورسترز والاستثمارات التي تضمن أموال أصحاب وثائق التأمين.

قال "شوان ليتل" المدير الدولي لشركة "ماكواير إنفستمنت مانجمنت" في تصريحات لوكالة بلومبرج إن هذه الصفقة "تؤكد التزامنا بمواصلة زيادة حصتنا في السوق الأمريكية"، مضيفًا أنه يتطلع إلى توسيع استثماراتهم القائمة في الولايات المتحدة والدخول في مزيد من صفقات الاستحواذ، إلى جانب التوسع في مجال إدارة الأوراق المالية والاستثمارات ذات العائد الثابت "لان هذا يساعدنا في تحسين وضعنا بالنسبة لحصتنا من السوق".