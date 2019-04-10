السفير الأمريكى بالكويت: قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب يستند للواقع

أكد السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن قرار الولايات المتحدة بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، قرار يستند إلى الواقع، موضحا أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفته كمنظمة إرهابية في 2007، بسبب دعمه وتمويله لمجموعات إرهابية، مثل حزب الله وألوية الأشطر في البحرين.

ولفت سيلفرمان ـ في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الأرجنتين بمناسبة العيد الوطني ـ إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي أكد فيها ضلوع الحرس الثوري الإيراني في أعمال إرهابية في ألمانيا والبوسنة وأماكن أخرى من العالم، بالإضافة إلى مسؤوليته عن مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين، موضحا أنه قرار غير اعتيادي، في حق منظمة غير اعتيادية، متورطة في أعمال إرهابية، لكنه بني على حقائق.

وردا على سؤال حول مدى تأثر إيران بالعقوبات التي فرضت عليها، أوضح سيلفرمان أن الهدف من العقوبات المفروضة على طهران، هو الضغط على النظام الإيراني؛ لتغيير سلوكه، لتتحول إيران إلى دولة طبيعية في المنطقة.

وحول الأوضاع فى اليمن، أكد السفير الأمريكى لدى الكويت، دعم واشنطن لتحالف دعم الشرعية في اليمن، معربا عن أمله في التوصل إلى حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم.