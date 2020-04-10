هل يقصد فتحي؟ آل الشيخ يثير الجدل برسالة غامضة جديدة

أثار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك نادي ألميريا الإسباني الجدل بمنشور جديد عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، لم يفصح فيه عن كامل التفاصيل.

ودار منشور تركي آل الشيخ حول شخص عاد للتفاوض من جديد بعدما رفض في وقتٍ سابق، ليثير التكهنات بأن المقصود بتلميحاته هو أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"رجع يخبط الباب ؟ المفروض بـ ثُلث السعر الآن يبدأ التفاوض".

يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أثار الجدل بمنشور كتبه منذ عدة أيام أيضًا، جاء فيه :"هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف ان لعبة حافة الهاوية خطره اوووي ؟! بكره نشوف".

وكان الرئيس الشرفي للأهلي كتب عبر صفحته بفيسبوك بعد ساعات من الإعلان عن رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم عن الأهلي :"انتو عارفين سبب ابتعادي الفتره اللي فاتت ... لكن تلقيت اتصال اليوم من رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي اخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها ... وعشان جمهور الاهلي مايباتش زعلان ... اللي يمشي يمشي نجيب قدّو مية مرة".