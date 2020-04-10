بلجيكا ترجئ سداد القروض 6 أشهر بسبب أزمة كورونا

قال الاتحاد البلجيكي الرسمي للقطاع المالي "فيبيلفين" في بيان اليوم الجمعة، إن القطاع المصرفي بالبلاد قام أجل سداد أقساط القروض لحوالي 86 ألف عميل في الأسبوع الأول بعد توقيع ميثاق مع وزير المالية الكسندر دي كرو.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج عن البيان القول إن حوالي 40 ألفا من المقترضين الأفراد قد تم منحهم مهلة مدتها ستة أشهر على أقساط قروض الرهن العقاري حتى الآن.

وقال الاتحاد إن أكثر من 46 ألف شركة حصلت على مهلة سداد للقروض المصرفية.

وذكر "فيبيلفين" أن إجمالي مبالغ القروض التي تم تأجيلها تجاوزت حتى الآن المليار يورو (09ر1 مليار دولار).