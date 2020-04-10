رئيس مجموعة اليورو: التوصل قريبا لاتفاق على مخطط إنقاذ حول كورونا

أعرب رئيس مجموعة منطقة (اليورو) ماريو سنتينو، الخميس، عن قناعته بقرب توصل وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة إلى اتفاق على مخطط إنقاذ طموح لمواجهة تداعيات انتشار وباء كوفيد 19.



وأشار سنتينو إلى ثقته بأن المخطط سيكون شاملاً وطموحاً، وقال "الجميع يقول أنه تهديد غير مسبوق وأن الوباء أعمى لا يعرف حدود و لا يميز بين هوية وأخرى وبين شخص وآخر"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



ونوه المسؤول الأوروبي إلى أن الأمر يتعلق بالحفاظ على سوق العمل وحماية اليد العاملة والشركات في أوروبا.



وكان وزراء مالية دول اليورو قد فشلوا بعد اجتماع مطول عقدوه يوم /الثلاثاء/ الماضي واستمر حتى فجر الأربعاء في التوصل إلى مخطط إنقاذ مشترك لمواجهة تفشي الوباء، كما لم ينجح الوزراء في الاتفاق على إصدار "سندات كورونا" التي طلبتها إيطاليا وإسبانيا.



وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد ذكر في تصريحات سابقة أن أزمة وباء كوفيد 19 تطرح أسئلة جدية حول صدق التضامن الأوروبي.