الذهب يرتفع ويُحقق أعلى تسوية لعقد آجل منذ أكتوبر 2012

ارتفعت أسعار الذهب، في ختام جلسة تعاملات أمس الخميس، بدعم انخفاض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية بعد اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي عددا من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، وسجلت أعلى تسوية في سبع سنوات ونصف.

وصعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم يونيو بمقدار 68.50 دولار، بما يوازي 4.1%، ليُغلق عند مستوى 1752.80 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى 1754.50 دولار للأوقية خلال جلسة التعاملات اليوم، ويُسجل حتى جلسة اليوم مكاسب أسبوعية قاربت 7%، وسجل العقد الآجل أعلى تسوية منذ أكتوبر 2012، وفقًا لبيانات "فاكتست" لنظم البحوث.

وربحت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو ما قيمته 84.8 سنتًا، بما يوازي 5.6%، لتُغلق عند مستوى 16.05 دولار للأوقية، وسجل بذلك المعدن الأبيض مكاسب أسبوعية قاربت 9.6%.