وزير الخارجية الإماراتي يشير إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش؛ لبحث الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها الوطنية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية في شهر ديسمبر 2021.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، عبر وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء، عن تمنياته بالتوفيق لـ«كوبيش» في مهام عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدا دعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الثابت لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار وسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة.



وأشار إلى أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال قيادتها المرحلة الانتقالية ومساندتها في الجهود التي تبذلها؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والإعداد للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر القادم، لافتًا إلى أن ليبيا الشقيقة تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والسلام والتنمية.



كما أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا والتزام دولة الإمارات بدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار والتقدم والرخاء.