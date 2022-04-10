كريم قاسم مصدر المشاكل في مسلسل «يوتيرن»

استطاع خالد (كريم قاسم) جمع 10 مليون جنيه في الحلقة الثامنة من مسلسل يوتيرن، من أجل أن يعطيهم لشوقي حتى لا يسلّم الظرف للشرطة، وبالفعل اجتمع خالد ويارا (ريهام حجاج) وشوقي في مقهى عام وأعطوه المبلغ، ليخرج خالد من خطر دخول السجن، ويدخل في مشكلة أخرى، فقد كان يوسف زوج يارا يراقبهما من بعيد.

وحاول خالد تفسير الوضع ليوسف لكنه لم يستمع له واتهمهما بالخيانة، وأخذ يارا ورحل وهو في حالة غضب شديد، وشعر خالد بالذنب وتحدث مع زوجته هدى التي أخبرته بضرورة التحدث مع يوسف قبل أن يزداد الأمر سوقًا، فكيف سيتمكن خالد من حل تلك الازمة الجديدة؟

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.