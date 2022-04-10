تشكيل هجومي متوقع لـ مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول بالبريميرليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم بشكل عام، والإنجليزية بشكل خاص، إلى ملعب الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، حيث قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي متصدر الترتيب، وملاحقه ليفربول، ضمن 4 مباريات تقام اليوم لحساب منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة البريميرليج.

في أهم وأقوي مباريات اليوم، يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، في مباراة ربما تحدد بشكل كبير بطل الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول منافسه في مباراة اليوم، قبل 8 جولات من النهاية.

وسيعتمد جوارديولا على الاستحواذ على الكرة مع تضييق المساحات في محاولة لحرمان ليفربول من قدراته الهجومية السريعة مع وجود الثلاثي الذي يجمع القوة والمهارة والسرعة صلاح وماني ودياز.

ومن المتوقع أن يدخل السيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيميريك لابورت وجواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري وإلكاي جوندوان.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، فيل فودين وجاك جريليش.