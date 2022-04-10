شيرين رضا في مطاردة على الطريق السريع في «شغل عالي»

تستمر شيرين رضا في الإيقاع بضحاياها من الرجال من خلال شخصية شيرويت بمسلسل شغل في العالي، ولكن يبدو أن أحد المنصوب عليهم أُتيحت له الفرصة لينتقم، فقد كشفت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل عن رجل يطارد شيرين رضا على الطريق السريع بعد أن رآها مع فيفي عبده (جليلة) في المستشفى، ولكن تمرسها بالسواقة يمكنها من الإفلات منه، لتبدأ مغامرة جديدة في البحث عمن كشف سرها.

وتلعب شيرين رضا في المسلسل دور الهانم الراقية شيرويت، والتي تجمعها الصدفة بالبرنسيسة جليلة (فيفي عبده) بعد تعرضها للخيانة من زوجها واستيلائه على جميع أموالها، لتبدأ الاثنتان رحلتهما معاً في خوض العديد من عمليات النصب على الرجال بدافع الانتقام، من بينهم نضال الشافعي وبيومي فؤاد.

مسلسل شغل في العالي من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.