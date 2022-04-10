تركيا: لن نسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود



أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستلتزم باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأحد.



وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي أكار، خلال مقابلة خاصة على قناة «خبر» التركية قال فيها: «تركيا ستبقى ملتزمة باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود».



وقررت الحكومة التركية، نهاية فبراير الماضي، منع عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردنيل، بعد إخطار الدول المشاطئة على البحر الأسود رسميًا بالقرار.



وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن «أنقرة مصممة على استخدام صلاحياتها بموجب "اتفاقية مونترو" فيما يتعلق بحركة السفن عبر المضيقين، بشكل يمنع من تصعيد الأزمة في أوكرانيا».



وشدد الرئيس التركي على أن «أنقرة لن تتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية»، مؤكدًا أن «تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم، في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها، وعلى رأسها الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي».



وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936، وهي تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.



وتمنح اتفاقية مونترو لعام 1936 تركيا الحق في منع السفن الحربية من استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل أثناء الحرب، كما تنص الاتفاقية على استثناء السفن المبحرة في البحر الأسود في طريق عودتها لموانئها.