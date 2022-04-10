أعرب عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن سعادته وفخره بما حققه لاعبو منتخب الفراعنة من إنجاز بعد حصد ذهبية بطولة العالم لشباب سلاح المبارزة للعام الثاني على التوالي.

وأكد "الحسيني" شكره للمنظومة الرياضية ككل بداية من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وأهالي اللاعبين والأندية والصحافة والإعلام وصولا لدور مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أن المنافسة كانت قوية ومحتدمة بين الدول المشاركة ولكن لاعبونا كانوا أبطالا وعلى قدر كبير من المسئولية.

وأوضح أن الهدف الأسمى الذي يسعى له جميع محبي رياضة السلاح هو التتويج بميدالية أولمبية جديدة بأولمبياد باريس 2024 لتضاف إلى فضية علاء أبو القاسم الذي حصد فضية أولمبياد لندن 2012، وهو ما نخطط له منذ سنوات عديدة.

وحصدت البعثة المصرية 3 ميداليات في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 2 وحتى 10 أبريل الجاري حيث فاز شباب سلاح السيف ببرونزية منافسات الفرق، كما حصل محمد ياسين على فضية منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة، كما توج فريق شباب سلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية.