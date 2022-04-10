رئيس جامعة أسيوط للأطباء الجدد: الطب رسالة إنسانية قبل المهنية

وجه الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نصائح هامة للأطباء الجدد بمستشفيات جامعة أسيوط خلال افتتاح فعاليات البرنامج التأهيلي العام في نسخته العاشرة.

وأشار الجمال إلى أهمية تحقيق التوازن بين العلم والعمل لاحتواء أى أخطاء والتكيف مع كافة الظروف وخاصة أن فترة النيابة مليئة بالضغوط، ونصح بأهمية الاصغاء الجيد إلى الأساتذة الأقدم للاستفادة من خبراتهم، منوها بأهمية أن يبحث الأطباء عن تدريبات وفرص علمية مختلفة مختتما نصائحه بأنه يجب على كل طبيب الحفاظ على صحته كي يتمكن من أداء عمله على أكمل وجه.

وأكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن فترة النيابة للطبيب تعد مرحلة انتقال من التسلح بالعلم فقط إلى محاولة اكتساب المعرفة مع العلم وتحقيق التكامل بينهما الحياة، مضيفا أن الأطباء يتعلمون كل يوم جديد لأن مجال العلوم الطبية علمها مستمر ومتجدد، مؤكدا أهمية الاطلاع والقراءة المستمرة في جميع التخصصات الطبية.

وأوضح اهتمام الإدارة العليا للمستشفيات الجامعية بالبرنامج التأهيلي العام للأطباء الجدد، والذي يهدف إلى تدعيم التواصل بين إدارة المستشفيات الجامعية والأطباء الجدد والوصول بالأطباء الجدد إلى درجة جيدة من المعرفة بالجوانب الإدارية والقانونية وأساسيات الممارسة الطبية، بالإضافة إلى تدعيم الكوادر البشرية بما يلزمهم من مهارات هامة للتعليم المستمر والبحث العلمي، مضيفاً أن اليوم الأول للبرنامج شهد طبيعة العمل داخل المستشفيات الجامعية وحقوقهم وواجباتهم، وعن الجديد الذي يقدمه البرنامج أوضح أن إدارة المستشفيات الجامعية تقوم بإجراء عدة تحاليل طبية للأطباء الجدد إلى جانب الكشف الطبي عليهم كإجراء قبل التعيين، وذلك كوقاية لهم من مرض التهاب الفيروس الكبدي (بي).

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن مستشفيات جامعة أسيوط تساهم دائما في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، مؤكدا أن الإدارة تحرص على تقديم وتوفير وسائل الاطلاع على كل ماهو جديد في المجال الطبي عن طريق الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب توفير العائد المادي المناسب للأطباء المقيمين ، منوها على أن طبيب الامتياز المقيم له حقوق وعليه واجبات يلزم أن يكون على دراية بها كي يكون طبيب متميز.