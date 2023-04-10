محافظ الشرقية يتابع المرحلة الأخيرة من إنشاءات نفق عرابي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استكمال أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من إنشاءات نفق عرابي بمدينة الزقازيق، أسفل خطي السكة الحديد 5 و6 على مسافة 50 مترا، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المارة.

كما اطمأن المحافظ على أعمال المباني والعزل وإنشاء الأرصفة أسفل سكك 1 و2 و3 و4، والتي تشمل تركيب حديد على جانبي سور النفق وكذلك أعمال رد الشيء لأصله، مؤكدا ضرورة تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، أهمية مشروع نفق عرابي والجاري إنشائه بمدينة الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه، كونه يُعد محورا مروريا جديدا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي، والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 مترا وارتفاع 2.25 متر، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي مع الالتزام بمراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، موجها الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما توجه المحافظ لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء، وذلك بعد أن تم رفع الأكشاك لتوسعة الطريق، وإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين، وأماكن انتظار للسيارات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة؛ وتنفيذا لخطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تشهدها المراكز والمدن ومنها مدينة الزقازيق.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالشارع، وتذليل العقبات أمام الشركة المسند لها أعمال التطوير والتجميل مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير عام للمحافظة، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.