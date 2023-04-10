بايدن يؤكد عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية 2024 للترشح لولاية ثانية.



وعلى هامش فعالية بمناسبة عيد الفصح في حديقة البيت الأبيض، قال بايدن اليوم الاثنين في مقابلة مع محطة "إن بي سي" الأمريكية، إنه ينوي الترشح مجددا لكن الأوان لم يحن بعد لإعلان ذلك رسميا.



بهذا يكرر بايدن (80 عاما) أسلوبه في الحديث الذي انتهجه خلال الشهور الماضية حيث كان أعلن مرارا أن لديه النية لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024 من أجل إعادة الترشح، لكنه لم يصدر إعلانا رسميا بهذا الخصوص بعد. ولا يزال من غير الواضح بعد متى سيعلن بايدن رسميا إعادة ترشحه.



وجاء حديث بايدن اليوم خلال الحفل التقليدي الذي يقام في حديقة البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح ويتم فيه دحرجة بيض الفصح وهي المناسبة التي يدعو فيها البيت الأبيض مئات الأطفال كل عام. وتحدث بايدن وزوجته جيل خلال المناسبة عن عطلتهما خلال عيد الفصح.



وسأل الصحفي بايدن عن عدد فعاليات عيد الفصح التي يعتزم إقامتها في البيت الأبيض، ورد بايدن قائلا وهو يبتسم:" أخطط لإقامة ما لا يقل عن ثلاث أو أربع فعاليات لدحرجة بيض عيد الفصح، وربما خمس وربما أيضا ست فعاليات. لا أدري".



وعقب الصحفي مازحا أنه يريد إعداد بعض أخبار ومعها إعلان واضح بخصوص انتخابات 2024، لكن بايدن رد قائلا:" لا، لا، لا"، وقال إنه ينوي الترشح مجددا في 2024 "لكن لم يحن الأوان لنا بعد لإعلان هذا".



يشار إلى أن هناك تحفظات حيال هذه الخطوة داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن بسبب سنه حيث يتسائل أصحاب هذه التحفظات حول ما إذا كان بايدن سيكون هو المرشح الأفضل إذ إن بايدن سيكون عمره 81 عاما خلال انتخابات العام المقبل وسيكون عمره 82 عاما عند بدء فترة الولاية الثانية و86 عاما عند نهايتها.