محمد مختار يكذب تصريحات طليقته رانيا يوسف عن تهربه من نفقة ابنتيه: بمستندات رسمية

قال محمد مختار، المنتج الفني، إنه وزّع أملاكه على أبنائه، ومن ضمنهم ابنتيه من طليقته الفنانة رانيا يوسف.

ووجهت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، سؤالًا فيما يخص تهربه من التكفل بنجلتيه ماديًا وفقًا لتصريحات الفنانة رانيا يوسف؛ ليؤكد أنه على مدار السنوات الماضية التزم الصمت ولم يرد على اتهامه بعدم الإنفاق على نجلتيه، ولكنه سيرد على هذا الاتهام، معتبرًا أن الأمر زاد عن الحد.

وكشف مختار، عن مستندات رسمية متمثلة في شيكات يتم وضعها في حساب الفنانة رانيا يوسف، تُثبت أنه يتكفل ببناته متضمنة تكاليف التعليم والبالغة 700 ألف جنيه في السنة، بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية من مأكل وملبس بقيمة شهرية 15 ألف جنيه.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، أدلت بتصريحات تهاجم فيها المنتج الفني محمد مختار، وأقامت دعوى تطالبه فيها بالنفقة، لأنها من تتكفل ببناتها من الناحية المادية.