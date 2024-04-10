أقام أكثر من 60 ألف فلسطيني، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة دون أي أجواء احتفالية؛ حزنا على ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن أكثر من 60 ألف مصل أقاموا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وبدأ توافد المصلين إلى المسجد مع صلاة الفجر، رغم هطول الأمطار.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول" إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على مصلين أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد في منطقتي باب الأسباط وباب السلسلة بالبلدة القديمة.

وأقام عدد من المصلين، المبعدين عن الأقصى بقرارات من الشرطة الإسرائيلية، الصلاة عند الأبواب الخارجية للمسجد.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال في محيط وأزقة البلدة القديمة، وخلت المدينة من أي أجواء احتفالية.