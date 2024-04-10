يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الخميس، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الطقس تشكل شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 28 16 6

اكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 25 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 25 16

المنصورة 27 16

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 16

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 28 15

نخل 23 13

كاترين 19 10

الطور 29 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 30 20

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 22 15

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 29 19

الغردقة 29 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 27 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 28 15

بني سويف 28 15

المنيا 29 16

أسيوط 29 15

سوهاج 30 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادى الجديد 30 16

أبوسمبل 31 19

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 22

المدينة 33 21

الرياض 33 21

المنامة 32 25

أبوظبى 33 25

الدوحة 32 26

الكويت 32 20

دمشق 23 10

بيروت 20 18

عمان 20 09

القدس 20 11

غزة 22 14

بغداد 28 17

مسقط 32 28

صنعاء 29 13

الخرطوم 37 24

طرابلس 19 16

تونس 20 14

الجزائر 17 12

الرباط 27 13

نواكشوط 32 20

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 09

إسطنبول 21 11

إسلام آباد 32 18

نيودلهى 37 24

جاكرتا 33 25

بكين 23 11

كوالالمبور 35 24

طوكيو 18 12

أثينا 25 17

روما 20 11

باريس 18 12

مدريد 25 09

برلين 19 12

لندن 19 12

مونتريال 15 12

موسكو 17 06

نيويورك 16 13

واشنطن 21 15

أديس أبابا 25 13