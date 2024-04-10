ارتفاع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 أبريل الحالي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 8ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 2ر3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاعه بمقدار 4ر2 مليون برميل. في الوقت نفسه، بلغ المخزون الأمريكي 3ر457 مليون برميل، أي أقل بنسبة 2% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، ذكرت الوزارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

كما ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بمقدار 7ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.