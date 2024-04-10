نيكاراجوا تغلق سفارتها في برلين

أغلقت نيكاراجوا سفارتها فى العاصمة الألمانية برلين، فى أعقاب رفع ماناجوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفى المستقبل، سوف تتولى بعثة نيكاراجوا الدبلوماسية فى النمسا القيام بمهام السفارة الرسمية في برلين، وفقا لما أكده موظف بسفارة نيكاراجوا فى فيينا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء، كما سيتم القيام بالمهام القنصلية أيضا من فيينا فى المستقبل.

ووصفت ألمانيا الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأنها لا أساس لها من الصحة.